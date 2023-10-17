Про це заявив в ефірі Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат коментуючи інформацію про удари по аеродромах противника у Луганську та Бердянську, інформує 24 Канал.

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Що, як і чим було уражено я не маю можливості вам про це говорити. Але зрештою ураження такої техніки як вертольоти противника, які він використовує – Ка-52, Мі-24 – безумовно, що це добре для нас,

– зазначив Юрій Ігнат.

Та пояснив, що вертольоти разом із тактичною авіацією противник постійно використовує проти нас на фронті і на передній лінії.

Чому ураження авіабаз важливі

"Ворог намагається вертольоти тримати ближче до лінії бойового зіткнення, як це було у Чорнобаївці. І тут Луганськ, Бердянськ це безпосередньо не далеко від лінії фронту. На жаль, в окупантів вертолітна техніка більш сучасна", – додав речник.

За словами Ігната, вертольоти працюють постійно 10+ кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому ураження такої техніки є цілком важливим для нас.

В Росії назвали атаку однією з найсерйозніших за час війни

Російські воєнкори уже пишуть, що атака поблизу Бердянська була однією із найсерйозніших за час повномасштабного вторгення. Зокрема, телеграм-канали повідомляють, що по аеродрому запустили щонайменше 40 ракет, серед яких касетні.

При цьому окупаційна влада Бердянська хоч і визнала нічну атаку на аеродром, але стверджує, що російська ППО "успішно збила" ракети на підльотах.

Що відомо про успішні удари