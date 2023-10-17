Загалом з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже знищили 289 430 бійців так званої "другої армії світу". Остаточні втрати ще уточнюються, оскільки бої на фронті тривають.

Важливо ЗСУ вдарили по аеродромах біля окупованих Луганська і Бердянська

Актуальні втрати окупантів на фронті

танків – 4979 (+14) од,

бойових броньованих машин – 9405 (+20) од,

артилерійських систем – 6936 (+26) од,

РСЗВ – 814 (+0) од,

засобів ППО – 547 (+0) од,

літаків – 318 (+0) од,

гелікоптерів – 317 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5291 (+11),

крилатих ракет – 1533 (+2),

кораблів /катерів – 20 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9293 (+22) од,

спеціальної техніки – 982 (+1).



Втрати росіян на фронті / Генштаб ЗСУ

ЗСУ завдають шалених втрат Росії