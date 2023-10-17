Загалом з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже знищили 289 430 бійців так званої "другої армії світу". Остаточні втрати ще уточнюються, оскільки бої на фронті тривають.
Важливо ЗСУ вдарили по аеродромах біля окупованих Луганська і Бердянська
Актуальні втрати окупантів на фронті
- танків – 4979 (+14) од,
- бойових броньованих машин – 9405 (+20) од,
- артилерійських систем – 6936 (+26) од,
- РСЗВ – 814 (+0) од,
- засобів ППО – 547 (+0) од,
- літаків – 318 (+0) од,
- гелікоптерів – 317 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5291 (+11),
- крилатих ракет – 1533 (+2),
- кораблів /катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9293 (+22) од,
- спеціальної техніки – 982 (+1).
Втрати росіян на фронті / Генштаб ЗСУ
ЗСУ завдають шалених втрат Росії
- Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
- Підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.
- Також вночі 17 жовтня ворог застосував шість ударних БПЛА типу "Шахед" з району мису Чауда (Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Усі сім цілей було знищено протиповітряною обороною.
- Крім того, ЗСУ завдали удару по гелікоптерах окупантів і обладнанню аеродромів біля окупованих Луганська і Бердянська.