В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ВСУ уже уничтожили 289 430 бойцов так называемой "второй армии мира". Окончательные потери еще уточняются, потому что бои на фронте продолжаются.

Важно ВСУ ударили по аэродромам возле оккупированных Луганска и Бердянска

Актуальные потери оккупантов на фронте

танков – 4979 (+14) ед,

боевых бронированных машин – 9405 (+20) ед,

артиллерийских систем – 6936 (+26) ед,

РСЗО – 814 (+0) ед,

средства ПВО – 547 (+0) ед,

самолетов – 318 (+0) ед,

вертолетов – 317 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 5291 (+11),

крылатые ракеты – 1533 (+2),

корабли /катера – 20 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9293 (+22) ед,

специальная техника – 982 (+1).



Потери россиян на фронте / Генштаб ВСУ

ВСУ наносят огромные потери России