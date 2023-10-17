В частности, враг применил управляемую авиационную ракету Х-59. Также были выпущены "Shahed-136/131".

Важно ВСУ ударили по аэродромам возле оккупированных Луганска и Бердянска

Что известно о ночной атаке россиян по Украине

Как рассказали в Генштабе ВСУ, оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

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Наши силы ПВО мощно уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 6 вражеских "Shahed-136/131".

Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется,

– отметили защитники.

Отметим, что ночью взрывы раздавались в Вознесенске Николаевской области. До этого в Воздушных силах сообщали об угрозе для региона из-за активности вражеской тактической авиации.

Также оккупанты запускали в сторону Одессы и области БпЛА. С вражескими целями сражалась ПВО.

Кроме того, за прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Всего враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары получили: Бучки Черниговской области; Первомайское, Песчаное Харьковской области; Северск, Звановка, Спорное, Клещиевка, Новоселовка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Николаевка, Казацкое, Одрадокаменка, Берислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области.

Что говорят в Воздушных силах

В ведомстве подтвердили, что ночью 17 октября враг применил 6 ударных БпЛА типа "Шахед" из района мыса Чауда (Крым) и одну управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Все 7 целей были уничтожены противовоздушной обороной.

Также зафиксировано применение врагом двух зенитных управляемых ракет С-300 на восточном направлении.

Кстати, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что около 03:30 в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны была уничтожена ракета, предварительно типа Х-59.