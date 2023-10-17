Зокрема, ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-59 Також було випущено "Shahed-136/131".

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Що відомо про нічну атаку росіян по Україні

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

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Наші сили ППО потужно знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 6 ворожих "Shahed-136/131".

Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється,

– зазначили захисники.

Зауважимо, що вночі вибухи лунали у Вознесенську Миколаївської області. До цього у Повітряних силах повідомляли про загрозу для регіону через активність ворожої тактичної авіації.

Також окупанти запускали у бік Одеси та області БпЛА. З ворожими цілями боролася ППО.

Крім того, протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Бучки Чернігівської області; Першотравневе, Піщане Харківської області; Сіверськ, Званівка, Спірне, Кліщіївка, Новоселівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Миколаївка, Козацьке, Одрадокам’янка, Берислав, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

Що кажуть у Повітряних силах

У відомстві підтвердили, що вночі 17 жовтня ворог застосував 6 ударних БпЛА типу "Шахед" з району мису Чауда (Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Усі 7 цілей було знищено протиповітряною обороною.

Також зафіксовано застосування ворогом двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку.

До речі, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що близько 03:30 на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено ракету, попередньо типу Х-59.