Місцевих жителів закликають бути в укриттях до відбою. Адже це може врятувати життя.

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Загарбники запустили у сторону Одещини БпЛА

О 2:18 Повітряні сили повідомили Одеську область про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. Через декілька хвилин там пролунала повітряна тривога.

Вже о 2:32 стало відомо про те, що дрони прямують у сторону Білгород-Дністровського району. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер наголосив на важливості перебування в укриттях. Він також закликав місцевих жителів не знімати роботу ППО.

О 2:47 у Повітряних силах застерегли від небезпеки Одесу, саме туди попрямували БпЛА окупантів. В ОВА додали, аби жителі Одеського району були обережними.

В Одесі пролунали кілька вибухів

Згодом місцеві жителі почали повідомляти про звуки вибухів в Одесі. Перші чули приблизно о 2:52. Згодом пролунали ще декілька.

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