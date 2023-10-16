Росія продовжує обстрілювати українські міста. У ніч на 16 жовтня по нашій державі знову випустили цілий арсенал. Про наслідки обстрілу Полтавщини 16 жовтня розповів начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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Деталі від керівника ОВА

У Миргороді Філіп Пронін спілкувався з тими людьми, чиє майно було пошкоджене внаслідок російської атаки. За його словами, обстежили вже 40 будинків і 36 квартир, люди отримають компенсацію в рамках обласної комплексної програми, а також зможуть скористатися державною підтримкою за програмою "єВідновлення".

Постраждалих немає, але є руйнування. Іще стало відомо про пошкодження об'єкту соціальної інфраструктури – частково вибило вікна.

Руйнування в Миргороді внаслідок російського обстрілу 16 жовтня / Фото з телеграм-каналу Полтавської ОВА

На основі даних про нічну атаку журналісти зробили карту. На ній видно рух російської зброї, час нальоту та відомості про влучання.



Куди і чим цілили росіяни уночі 16 жовтня / Фото ТЕКСТИ

ЗСУ про атаку росіян 16 жовтня