Россия продолжает обстреливать украинские города. В ночь на 16 октября по нашему государству снова выпустили целый арсенал. О последствиях обстрела Полтавщины 16 октября рассказал начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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Подробности от руководителя ОВА

В Миргороде Филипп Пронин общался с теми людьми, чье имущество было повреждено в результате российской атаки. По его словам, обследовали уже 40 домов и 36 квартир, люди получат компенсацию в рамках областной комплексной программы, а также смогут воспользоваться государственной поддержкой по программе "еВосстановление".

Пострадавших нет, но есть разрушения. Еще стало известно о повреждении объекта социальной инфраструктуры – частично выбило окна.

Разрушения в Миргороде в результате российских обстрелов 16 октября / Фото из телеграм-канала Полтавской ОВА

На основе данных о ночной атаке журналисты сделали карту. На ней видны движения российского вооружения, время налета и сведения о попадании.



Куда и чем целились россияне ночью 16 октября / Фото ТЕКСТИ

ВСУ об атаке россиян 16 октября