Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

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"Враг атаковал Полтавщину ракетами и БпЛА. В Миргородском районе были слышны звуки взрывов", – отметили в ОВА.

Отмечают, что попадания в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Впрочем, обломки ракеты повредили несколько частных домов.

Что известно о жертвах и пострадавших

Пронин сообщил, что по предварительной информации, пострадали три человека, среди них один десятилетний ребенок. По словам руководителя ОВА, все пострадавшие находятся в больнице.

В результате атаки жертв нет.

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