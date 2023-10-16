Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.
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"Враг атаковал Полтавщину ракетами и БпЛА. В Миргородском районе были слышны звуки взрывов", – отметили в ОВА.
Отмечают, что попадания в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Впрочем, обломки ракеты повредили несколько частных домов.
Что известно о жертвах и пострадавших
Пронин сообщил, что по предварительной информации, пострадали три человека, среди них один десятилетний ребенок. По словам руководителя ОВА, все пострадавшие находятся в больнице.
В результате атаки жертв нет.
Ночная атака: главное
- 16 октября, враг атаковал Украину ракетами и дронами по разным направлениям. Тип ракет устанавливается. Взрывы раздавались в Днепропетровской и Полтавской областях.
- В разных регионах работала противовоздушная оборона.