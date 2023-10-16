00:30, 16 октября

В Днепре раздался взрыв в 0:31. Также в 00:32 люди слышали взрыв в Миргороде. Впоследствии в 00:38 стало известно о взрыве в Кропивницком.

Кроме этого Россия выпустила дроны-камикадзе в сторону Николаева.