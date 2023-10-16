О главных событиях дня, ситуации на фронте, дипломатических победах – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также "Эта зима будет гораздо хуже": готова ли Украина к атакам на энергетику, - The Washington Post
Погиб Илья Долматов, "Бэтмен"
На фронте погиб Илья Долматов, позывной "Бэтмен". Он принял последний бой при выполнении очень сложной боевой задачи.
В Михайловском соборе у Киева 17 октября в 12.00 состоится церемония прощания с бойцом. Его похоронят на Лесном кладбище.
Где работала ПВО
В Воздушных силах ВСУ сообщили о работе ПВО из-за атаки "Шахедов" в Кропивницком, Миргороде, Хмельницком и Староконстантинове.
Враг применил С-300
Оккупанты выпустили ракеты С-300 в направлении Запорожской области.
В ВС ВСУ сообщили о пусках нескольких групп "Шахедов". Зафиксировали также движение БпЛА в Николаев с северо-востока и Херсонщины.
Россия атаковала дронами и ракетами
В Днепре раздался взрыв в 0:31. Также в 00:32 люди слышали взрыв в Миргороде. Впоследствии в 00:38 стало известно о взрыве в Кропивницком.
Кроме этого Россия выпустила дроны-камикадзе в сторону Николаева.
Ракетная опасность
В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении российской ракеты в западном направлении на Сумщине, через несколько минут о движении ракеты на Полтавщине в сторону Миргорода. А впоследствии – на Днепропетровщину.