00:30, 16 жовтня

У Дніпрі пролунав вибух о 0:31. Також о 0:32 люди чули вибух у Миргороді. Згодом о 0:38 стало відомо про вибух у Кропивницькому.

Крім цього Росія випустила дрони-камікадзе у бік Миколаєва.