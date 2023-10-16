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Загинув Ілля Долматов, "Бетмен"
На фронті загинув Ілля Долматов, позивний "Бетмен". Він прийняв останній бій під час виконання дуже складного бойового завдання.
У Михайлівському соборі у Києва 17 жовтня о 12:00 відбудеться церемонія прощання з бійцем. Його поховають на Лісовому цвинтарі.
Де працювала ППО
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про роботу ППО через атаку "Шахедів" у Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому та Старокостянтинові.
Ворог застосував С-300
Окупанти випустили ракети С-300 у напрямку Запорізької області.
У ПС ЗСУ повідомили про пуски кількох груп "Шахедів". Зафіксували також рух БпЛА до Миколаєва з північного сходу та з Херсонщини.
Росія атакувала дронами та ракетами
У Дніпрі пролунав вибух о 0:31. Також о 0:32 люди чули вибух у Миргороді. Згодом о 0:38 стало відомо про вибух у Кропивницькому.
Крім цього Росія випустила дрони-камікадзе у бік Миколаєва.
Ракетна небезпека
В Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух російської ракети у західному напрямку на Сумщині, за кілька хвилин про рух ракети на Полтавщині у бік Миргорода. А згодом – на Дніпропетровщину.