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06:37, 16 жовтня

Загинув Ілля Долматов, "Бетмен"

На фронті загинув Ілля Долматов, позивний "Бетмен". Він прийняв останній бій під час виконання дуже складного бойового завдання.

У Михайлівському соборі у Києва 17 жовтня о 12:00 відбудеться церемонія прощання з бійцем. Його поховають на Лісовому цвинтарі.

05:34, 16 жовтня

Де працювала ППО

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про роботу ППО через атаку "Шахедів" у Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому та Старокостянтинові.

01:13, 16 жовтня

Ворог застосував С-300

Окупанти випустили ракети С-300 у напрямку Запорізької області.

У ПС ЗСУ повідомили про пуски кількох груп "Шахедів". Зафіксували також рух БпЛА до Миколаєва з північного сходу та з Херсонщини.

00:30, 16 жовтня

Росія атакувала дронами та ракетами

У Дніпрі пролунав вибух о 0:31. Також о 0:32 люди чули вибух у Миргороді. Згодом о 0:38 стало відомо про вибух у Кропивницькому.

Крім цього Росія випустила дрони-камікадзе у бік Миколаєва.

00:27, 16 жовтня

Ракетна небезпека

В Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух російської ракети у західному напрямку на Сумщині, за кілька хвилин про рух ракети на Полтавщині у бік Миргорода. А згодом – на Дніпропетровщину.