Упродовж цілої ночі російські військові атакували Україну. Для цього ворог використовував як дрони-камікадзе, так і ракети. Розповідаємо, що відомо про роботу наших захисників по повітряних цілях окупантів.

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Скільки "Шахедів" і ракет запустив ворог

У Повітряних силах зазначили, що вночі окупанти атакували Україну з різних напрямків. Для цього ворог застосовував балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети, а також ударні безпілотники.