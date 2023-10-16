Детальніше про атаку зранку розповів глава ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що Дніпропетровщину окупанти атакували двома ракетами.

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Одну вдалося збити силам ППО

За словами високопосадовця, одну ракету вдалося збити військовим з ПвК "Схід". Інша ж влучила по території Дніпровського району.

Крім того, окупанти п'ять разів били з важкої артилерії та РСЗВ "Град" по Нікопольщині. Відомо, що у Нікополі пошкоджені два магазини, кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт, а також сквер.

Також внаслідок атаки понівечена п'ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. Зачепили окупанти також газопровід і 4 лінії електропередач. Внаслідок цього без світла залишилися майже півтори тисячі родин.

Крім того, відомо, що у Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт, а також електромережі.

На щастя, внаслідок нічної атаки минулося без постраждалих і загиблих.

Що відомо про нічну атаку "Шахедами"

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що цієї ночі вона не була сконцентрована на півдні України. Окупанти били по південному сходу та центральних областях нашої держави.

За її словами, траєкторія руху баражуючих боєприпасів знову була складною. Ще й працювали по них у регіоні за складних погодних умов, адже був шторм і сильний поривчастий вітер.

В основному окупанти спрямовували дрони-камікадзе по об'єктах інфраструктури. І запускали ці баражуючі боєприпаси з різних напрямків.

Ворог вираховував маршрути так, щоб "Шахеди" мали можливість обходити українські системи ППО. За словами Наталії Гуменюк, робота по дронах-камікадзе була досить результативною.

З усім тим, говорити про нову тактику зарано. Вони продовжують маневрову тактику. Те, що вони вже застосовували,

– зазначила вона.

Зауважимо, що станом на 07:50 Повітряні сили ще не підбили підсумки роботи по повітряних цілях ворога вночі.