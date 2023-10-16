Українські воїни продовжують давати гідну відсіч ворогу на всіх напрямках фронту. Зокрема, вони втретє за тиждень збили російський Су-25.

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Ворог втратив не тільки літак

Знищення Су-25 відбулося втретє за останні 7 днів.

За добу, 15 жовтня, росіяни втратили 472 особи. Крім цього, Сили оборони також знищили 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, мовиться про 4 ББМ, 8 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 13 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та 1 – спеціальної техніки.

Також знищено склад боєприпасів ворога.

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