ЗСУ продовжує завдавати ворогові втрат у техніці та особовому складі. Так, остання доба відзначилася "цінним уловом" – військові змогли ліквідувати гелікоптер окупантів разом з екіпажем.

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Прямо під приціл ППО

Керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що вполювали ворожий літак бійці з 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

За словами Євлаша, гелікоптер втратив пильність і необачно залетів у зону ураження української ППО. У результаті – він був повністю знищений разом із особовим складом.

Довідка: Мі-8 – багатоцільовий гелікоптер, розроблений на початку 1960-х років. Один з найбільш масових двохдвигунових гелікоптерів у світі. Його екіпаж, як правило, становить 2 – 3 людини. Здатний перевозити до 24 пасажирів.

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