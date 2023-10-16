Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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На Авдіївському напрямку росіяни активізували наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснили понад 100 невдалих спроб витіснити Сили оборони з позицій в районах на схід від Степового, Ласточкиного, Тоненького, Кераміка, Сєвєрного, Невельського, Нетайлового та Первомайського Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольскому напрямках,

– зазначив Андрій Ковальов.

На Бахмутському захисники продовжують наступальні дії південніше Бахмута, мають успіхи східніше Кліщіївки та Андріївки і північніше Курдюмівки.

Ворог перекидає додаткові підрозділи

За даними Генштабу, окупанти здійснили понад 20 невдалих спроб відновити втрачене положення.

Через катастрофічні втрати у живій силі та техніці російські окупанти перекидають на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи,

– сказав речник.

На Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують ведення наступальної операції, крок за кроком витісняють ворога в районах Вербового, Новопрокопівки та Копанів.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог активізував наступальні дії в районах Синьківки, Іванівки, Кислівки Харківської області, Макіївки, Торського та Діброви Луганської. Протягом тижня українські воїни відбили понад 160 атак противника на цих напрямках.

На Мар'їнському та Шахтарському напрямках наші воїни відбили понад 70 атак в районах Мар'їнки, Побєди, Новомихайлівки, Золотої Ниви, Вугледара, Старомайорського.

Речник наголосив, що минулого тижня відбулось понад 500 бойових зіткнень на полі бою.