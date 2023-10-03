Як зауважують медійники, у "Шторм-Z" дуже висока смертність: "мало хто доживає до того, щоб розповісти свою історію". Вони дослідили, як формуються і розгортаються ці загони.

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П'яні новобранці, непокірні солдати та засуджені

Якщо коменданти ловлять когось із запахом алкоголю з рота, то негайно відправляють до загону "Шторм",

– каже один із російських солдатів.

Російський строковик із частини № 40318 (вона дислокується в окупованому Алчевську) розповів, що надавав медичну допомогу кільком "штормовикам", хоча командир наказав залишити їх. Говорить: це типове ставлення до "Шторм-Z", адже їх вважають менш цінними, аніж інших. Вони – просто м'ясо.

Загони по 100 – 150 бійців відправляють на найбільш вразливі ділянки фронту як витратний матеріал. Вони входять до складу регулярних армійських підрозділів і підпорядковуються безпосередньо міністерству оборони, але зазнають неспівмірних втрат. Наприклад, зі 120 бійців під Бахмутом вижило тільки 15.

Склад загонів "Шторм-Z":

засуджені, які добровільно зголосилися воювати в обмін на обіцянку помилування;

солдати строкової служби, покарані за дисциплінарні порушення.

Зверніть увагу! Росіяни потрапляють до штрафбатів за пияцтво, вживання наркотиків і за відмову виконувати накази. Це відбувається без рішення військового суду, хоча, відповідно до російського законодавства, мали бути слухання. Це суперечить і Женевській конвенції. Журналісти проводять паралелі зі сталінськими штрафбатами, створеними 1942 року для червоноармійців.

Скільки заробляють убивці

Родичі одного з росіян, який відбував засудження за крадіжку і записався в загін, зверталися до міноборони, коли боєць пропав. Але їм ніхто не відповів, без уваги залишили і запити Reuters. Що цікаво, цей 29-річний Артем Щикін із Мордовії записався в "штормовики" у травні, а пропав безвісти уже у червні на Запоріжжі. Він нібито хотів підзаробити і відбілити своє ім'я після тюрми.

Троє бійців "Шторму-Z" розповіли, що їм пропонували зарплату близько 200 000 рублів щомісяця, але в середньому вони отримували приблизно половину.

Наприкінці червня "Шторм-Z" намагався підняти бунт, але він очікувано закінчився нічим. Наприклад, під Кліщіївкою їх кинули у бій без бронежилетів. У Reuters кажуть: бійців побили, а міноборони уникає про це говорити.