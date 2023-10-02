Окупанти з полку 1307 частини 78567 розповіли, що коли приїхали 19 вересня на "нуль", командування надало їм завдання здійснити спочатку розвідку боєм, а потім "взяти лісосмугу" та "висунутися до житлового масиву" в Кліщіївці.
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Українських військових у 10 разів більше
Росіяни жаліються, що вони мали йти проти танків Leopard "з голими руками".
А там з боку озера працюють два (танки – 24 Канал) Leopard. Зона повністю прострілюється, лісосмуга накривається "касетами" (касетними боєприпасами – 24 Канал). В церкві стоїть до 100 людей. А нас висувається 10 людей на всю цю артилерію. Та 5 – прикриття,
– скиглять росіяни.
Вони жаліються, що проти найбільш озброєних українських воїнів, кількість яких у 10 разів перевищує кількість росіян, їх посилають воювати фактично без зброї.
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Без "магазинів", нічого немає, кулемети гнилі, збираємо все підряд,
– бідкаються загарбники.
Також вони попередили, мовляв, не приховують свої обличчя та не виключають, що через оприлюднення цього відео, їх можуть покарати.
Що відбувається поблизу Кліщіївки
- Звільнення населеного пункту, що розташований південніше Бахмута, відбулось 17 вересня. Раніше була деокупована також Андріївка.
- Ці успіхи ЗСУ дозволили їм зайняти плацдарм, який відкриває вихід до панівних висот на Бахмутському напрямку. А також дали можливість контролювати трасу Горлівка – Бахмут, яку окупанти використовували для постачання своїх підрозділів в Бахмуті боєприпасами та усім необхідним.
- Водночас окупанти зосередили поблизу з Бахмутом угруповання у кількості 10 тисяч військових. Це свідчить про те, що ворог не збирається залишати своїх позицій на цьому напрямку. Наразі тут тривають важкі бої.