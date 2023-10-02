Окупанти з полку 1307 частини 78567 розповіли, що коли приїхали 19 вересня на "нуль", командування надало їм завдання здійснити спочатку розвідку боєм, а потім "взяти лісосмугу" та "висунутися до житлового масиву" в Кліщіївці.

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Українських військових у 10 разів більше

Росіяни жаліються, що вони мали йти проти танків Leopard "з голими руками".

А там з боку озера працюють два (танки – 24 Канал) Leopard. Зона повністю прострілюється, лісосмуга накривається "касетами" (касетними боєприпасами – 24 Канал). В церкві стоїть до 100 людей. А нас висувається 10 людей на всю цю артилерію. Та 5 – прикриття,

– скиглять росіяни.

Вони жаліються, що проти найбільш озброєних українських воїнів, кількість яких у 10 разів перевищує кількість росіян, їх посилають воювати фактично без зброї.

Як російських окупантів змушують воювати з гнилими кулеметами: дивіться відео

Без "магазинів", нічого немає, кулемети гнилі, збираємо все підряд,

– бідкаються загарбники.

Також вони попередили, мовляв, не приховують свої обличчя та не виключають, що через оприлюднення цього відео, їх можуть покарати.

Зверніть увагу! Десантник з позивним "Кон" зі 80-ї ОДШБр, розповів, що коли під час звільнення Кліщіївки, він з побратимами контратакував російський підрозділ "Шторм-Z", то росіяни під час бою були "у шортах, футболках і без броніків" та "обдовбані". При цьому загарбники мали "автомати та гранати". Однак це не завадило українським захисникам успішно ліквідувати ворога.

Що відбувається поблизу Кліщіївки