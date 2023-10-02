Оккупанты из полка 1307 части 78567 рассказали, что когда приехали 19 сентября на "ноль", командование поставило им задачу осуществить сначала разведку боем, а затем "взять лесополосу" и "выдвинуться к жилому массиву" в Клещеевке.
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Украинских военных в 10 раз больше
Россияне жалуются, что они должны были идти против танков Leopard "с голыми руками".
А там со стороны озера работают два (танка – 24 Канал) Leopard. Зона полностью простреливается, лесополоса накрывается "кассетами" (кассетными боеприпасами – 24 Канал). В церкви стоит около 100 человек. А нас выдвигается 10 человек на всю эту артиллерию. И 5 – прикрытие,
– скулят россияне.
Они жалуются, что против наиболее вооруженных украинских воинов, количество которых в 10 раз превышает количество россиян, их посылают воевать практически без оружия.
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Без "магазинов", ничего нет, пулеметы гнилые, собираем все подряд,
– жалуются захватчики.
Также они предупредили, мол, не скрывают свои лица и не исключают, что за обнародования этого видео, их могут наказать.
Что происходит вблизи Клещеевки
- Освобождение населенного пункта, расположенного к югу от Бахмута, состоялось 17 сентября. Ранее была деоккупирована также Андреевка.
- Эти успехи ВСУ позволили им занять плацдарм, открывающий выход к господствующим высотам на Бахмутском направлении. А также дали возможность контролировать трассу Горловка – Бахмут, которую оккупанты использовали для снабжения своих подразделений в Бахмуте боеприпасами и всем необходимым.
- В то же время оккупанты сосредоточили вблизи Бахмута группировку в количестве 10 тысяч военных. Это свидетельствует о том, что враг не собирается покидать свои позиции на этом направлении. Сейчас здесь продолжаются тяжелые бои.