Оккупанты из полка 1307 части 78567 рассказали, что когда приехали 19 сентября на "ноль", командование поставило им задачу осуществить сначала разведку боем, а затем "взять лесополосу" и "выдвинуться к жилому массиву" в Клещеевке.

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Украинских военных в 10 раз больше

Россияне жалуются, что они должны были идти против танков Leopard "с голыми руками".

А там со стороны озера работают два (танка – 24 Канал) Leopard. Зона полностью простреливается, лесополоса накрывается "кассетами" (кассетными боеприпасами – 24 Канал). В церкви стоит около 100 человек. А нас выдвигается 10 человек на всю эту артиллерию. И 5 – прикрытие,

– скулят россияне.

Они жалуются, что против наиболее вооруженных украинских воинов, количество которых в 10 раз превышает количество россиян, их посылают воевать практически без оружия.

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Без "магазинов", ничего нет, пулеметы гнилые, собираем все подряд,

– жалуются захватчики.

Также они предупредили, мол, не скрывают свои лица и не исключают, что за обнародования этого видео, их могут наказать.

Обратите внимание! Десантник с позывным "Кон" из 80-й ОДШБр рассказал, что когда во время освобождения Клещеевки, он с собратьями контратаковал российское подразделение "Шторм-Z", то россияне во время боя были "в шортах, футболках и без броников" и "обдолбанные". При этом захватчики имели "автоматы и гранаты", однако это не помешало украинским защитникам успешно ликвидировать врага.

Что происходит вблизи Клещеевки