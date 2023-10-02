Наши военные рассказали, что враг все еще держит там тысячи единиц личного состава. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, что там продолжаются тяжелые бои, пишет 24 Канал.

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Сколько оккупантов в Бахмуте

Что касается Бахмута, то противник сосредоточил там свои значительные силы, это более 10 тысяч человек личного состава. И сейчас там идут тяжелые бои,

– заявил Илья Евлаш.

По его словам, пока не говорится о том, что российские оккупанты собираются выходить из Бахмута. Однако и наши военнослужащие пока не собираются штурмовать город, ведь это приведет к большим потерям.

"Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы продвинуться вперед и закрепиться там и нанести огневой поражение противнику", – заявил спикер.

Кстати, Вооруженные Силы Украины усилили атаки на южном фланге у Бахмута и освободили населенные пункты Андреевка и Клещиевка.

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