Наші військові розповіли, що ворог досі тримає там тисячі одиниць особового складу. Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, що там тривають важкі бої, пише 24 Канал.
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Скільки окупантів у Бахмуті
Щодо Бахмуту, то противник зосередив там значні свої сили, це понад 10 тисяч осіб особового складу. І зараз там ідуть важкі бої,
– заявив Ілля Євлаш.
За його словами, поки не мовиться про те, що російські окупанти збираються виходити з Бахмута. Проте й наші військовослужбовці наразі не збираються штурмувати місто, адже це призведе до великих втрат.
"Зараз вживаються всі необхідні заходи, аби просунутися вперед та закріпитися там і нанести вогневого ураження противнику", – заявив речник.
До речі, Збройні Сили України посилили атаки на південному фланзі біля Бахмута та визволили населені пункти Андріївка та Кліщіївка.
Війна Росії проти України: останні новини щодо фронту
- Українські військові проводять контрнаступ. Вранці 2 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що наші військові продовжують оборонятись на сході та півдні України. Окрім того, тривають наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку.
- Також ЗСУ знищують ворога та крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Тільки за останню добу вороги втратили на війні в Україні 510 одиниць особового складу та десятки одиниць техніки. Зокрема, 15 танків, 9 бойових броньованих машин, 3 засоби ППО, 18 дронів та багато іншої техніки.
- Американські аналітики Інституту вивчення війни заявили, що на південь від Роботиного ситуація нестабільна, складна і динамічна. Адже контроль над важливими польовими укріпленнями вже декілька разів переходив з одних рук в інші.