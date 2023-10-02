До такого висновку дійшли оглядачі з Інституту з вивчення війни. За їхніми даними, ситуація південніше від Роботиного складна, адже контроль над важливими польовими укріпленнями вже кілька разів переходив з одних рук в інші.
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Росія контратакує в районі Роботиного
У звіті йдеться про те, що ворог проводить тактичні контратаки у районі цього населеного пункту. Це – частина їхньої "глибокої оборони" проти наступальних операцій наших військових на заході Запорізької області. Варто пам'ятати, що за понад рік загарбникам вдалося добряче та глибоко окопатися на окупованих ними територіях.
Водночас експерти зазначають, що на південь від Роботиного ситуація нестабільна. Власне, пов'язано це з переходом тактично важливих польових укріплень від наших військових до ворога і назад. Крім того, тактична обстановка у цьому районі складна, а також динамічна.
Що кажуть оглядачі про контрнаступ взимку
- Так, у західних ЗМІ пишуть, що осіння та зимова негода не завадять Україні проводити наступальні операції. А все тому, що наші військові застосовують проти ворога комбіновані удари.
- Вони цитують начальника штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіна. Він раніше описав тактику ЗСУ кількома словами: "starve, stretch and strike" ("морити голодом, розтягувати та бити").
- Також експерти зазначили, що наші військові повернулися до стилю ведення війни, який знають краще. Мовиться про використання невеликих мобільних піхотних груп. Вони просуваються по добре укріплених російськими загарбниками територіях.
- Власне, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що наші військові в основному використовують штурмові загони по 10 – 15 солдатів. Україна використовує таку тактику, щоб зменшити втрати.
- Тарнавський підкреслив, що вміння зберегти особовий склад – головне для кожного командира будь-якого рівня.