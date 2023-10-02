Осіння та зимова негода не завадить операціям України. Адже українські захисники застосовують проти російських окупантів комбіновані удари.

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Що відомо про тактику ЗСУ

Начальник штабу оборони Великобританії Ентоні Радакін описав тактику ЗСУ кількома словами. А саме "starve, stretch and strike" ("морити голодом, розтягувати та бити").

Журналісти крім нього процитували старшого співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франца-Штефана Гаді та старшого наукового співробітника Фонду Карнегі Майкла Кофмана. Вони висловили думку, що здатність ЗСУ швидко опановувати західні технології призвела до "безпідставного оптимізму" щодо можливості скорочення часу, необхідного для створення згуртованих бойових підрозділів. Ці експерти вважають, що українські захисники повернулися до стилю ведення війни, який вони знають краще. А саме до використання невеликих мобільних піхотних груп для просування по добре укріплених окупантами територіях.

Видання також процитувало командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського. В інтерв'ю західному ЗМІ він казав, що українці та російські загарбники в основному використовують штурмові загони (групи по 10 – 15 солдатів) замість батальйонів чи бригад. Україна використовує таку тактику задля зменшення втрат. Бригадний генерал назвав вміння зберегти особовий склад головним для кожного командира будь-якого рівня.

Крім цього Тарнавський висловився щодо впливу погодних умов на контрнаступ ЗСУ.

Погода може бути серйозною перешкодою під час наступу. Але враховуючи, як ми просуваємося вперед – а ми переважно просуваємося без використання техніки – я не думаю, що це сильно вплине на цей етап контрнаступу,

– пояснив він.

У матеріалі прогнозується збільшення кількості атак по російських тилах. На думку аналітиків, якщо Україна отримає Taurus та ATACMS, то вона зосередиться на руйнуванні російської інфраструктури. Це призведе до проблем на критично важливих вузлах матеріально-технічного забезпечення загарбників.

Протягом останніх кількох місяців ЗСУ змусили російську ППО деградувати. Через це противнику доводиться болісно обирати, які саме цілі захищати. Особливо це стосується атак безпілотників.

Що Росія робитиме взимку

Після повномасштабного вторгнення Росії Україні доведеться пережити другу складну зиму. Як прогнозує видання, країна-агресорка ще раз спробує зруйнувати енергетичну інфраструктуру України під час опалювального сезону. Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко раніше зауважив, що російські окупанти накопичують задля цього ракети.

Можливі не тільки ракетні удари, а й атаки дронами-камікадзе. Минулого року держава-терорист зруйнувала або пошкодила близько двох третин енергетичних об'єктів. Зараз існує дефіцит трансформаторів. Однак українська енергомережа стала більш стійкою, ніж торік. В Україні працюють 7 ядерних реакторів та ще 2 мають бути запущені. Також з'явилася можливість імпорту більшої кількості енергії з ЄС.

Крім цього українці вдосконалили свою ППО. Голова уряду Денис Шмигаль нещодавно нагадав, що Україна не мала у 2022 році Patriot, IRIS-T, NASAMS, SAMP-T тощо. За словами прем'єра, українська система протиповітряної оборони стала ще більш комплексною, а до зими вона стане ще сильнішою.

Війна може затягнутися

У матеріалі зазначається, що серед багатьох західних аналітиків є "відчуття неминучої тупикової ситуації". Вони припускають, що російсько-українська війна триватиме й у 2025 році. Колишній австрійський генерал Мік Раян заявив, що західні партнери України повинні це визнати та спланувати її подальшу підтримку.

Журналісти вважають весну 2024 року потенційно важливою фазою війни. Тоді Україна почне використовувати літаки F-16 та, можливо, іншу західну зброю. Представник Ради з міжнародних відносин Макс Бут закликав союзників Києва прискорити постачання озброєння. За його словами, неспроможність партнерів надати ЗСУ достатню кількість зброї збільшує шанси на те, що війна затягнеться.

Держава-терорист ухвалила оборонний бюджет на 2024 рік. Він буде на 70% вищим за цьогорічний. Антиросійські санкції завдали шкоди, однак Росія змогла її обмежити за допомогою цін на нафту. Проте економіка країни-агресорки все ж страждає через інфляцію, нестачу робочої сили та слабкий рубль, а російський диктатор Владімір Путін ймовірно не захоче скорочувати соціальні видатки напередодні президентських виборів.

У матеріалі припускається, що російська агресія може тривати довго. На думку аналітиків, у 2024 році багато факторів вплинуть на майбутнє повномасштабної війни Росії проти України.