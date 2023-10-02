Осенняя и зимняя погода не помешает операциям Украины. Ведь украинские защитники применяют против российских оккупантов комбинированные удары.

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Что известно о тактике ВСУ

Начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин описал тактику ВСУ несколькими словами. А именно "starve, stretch and strike" ("морить голодом, растягивать и бить").

Журналисты кроме него процитировали старшего сотрудника Международного института стратегических исследований Франца-Штефана Гади и старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана. Они выразили мнение, что способность ВСУ быстро овладевать западными технологиями привела к "безосновательному оптимизму" относительно возможности сокращения времени, необходимого для создания сплоченных боевых подразделений. Эти эксперты считают, что украинские защитники вернулись к стилю ведения войны, который они знают лучше. А именно к использованию небольших мобильных пехотных групп для продвижения по хорошо укрепленным оккупантами территориям.

Издание также процитировало командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского. В интервью западному СМИ он говорил, что украинцы и российские захватчики в основном используют штурмовые отряды (группы по 10 – 15 солдат) вместо батальонов или бригад. Украина использует такую тактику для уменьшения потерь. Бригадный генерал назвал умение сохранить личный состав главным для каждого командира любого уровня.

Кроме этого, Тарнавский высказался о влиянии погодных условий на контрнаступление ВСУ.

Погода может быть серьезным препятствием при наступлении. Но учитывая, как мы продвигаемся вперед – а мы преимущественно продвигаемся без использования техники – я не думаю, что это сильно повлияет на этот этап контрнаступления,

– объяснил он.

В материале прогнозируется увеличение количества атак по российским тылам. По мнению аналитиков, если Украина получит Taurus и ATACMS, она сосредоточится на разрушении российской инфраструктуры. Это приведет к проблемам на критически важных узлах материально-технического обеспечения захватчиков.

В последние несколько месяцев ВСУ заставили российскую ПВО деградировать. Поэтому противнику приходится болезненно выбирать, какие именно цели защищать. Особенно это касается атак беспилотников.

Что Россия будет делать зимой

После полномасштабного вторжения России Украине придется пережить вторую сложную зиму. Как прогнозирует издание, страна-агрессорка еще раз попытается разрушить энергетическую инфраструктуру Украины во время отопительного сезона. Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко ранее отметил, что российские оккупанты накапливают для этого ракеты.

Возможны не только ракетные удары, но и атаки дронами-камикадзе. В прошлом году государство-террорист разрушило или повредило около двух третей энергетических объектов. В настоящее время существует дефицит трансформаторов. Однако украинская энергосеть стала более устойчивой, чем в прошлом году. В Украине работают 7 ядерных реакторов и еще 2 должны быть запущены. Также появилась возможность импорта большего количества энергии из ЕС.

Кроме этого украинцы усовершенствовали свою ПВО. Глава правительства Денис Шмигаль недавно напомнил, что Украина не имела в 2022 году Patriot, IRIS-T, NASAMS, SAMP-T и т.д. По словам премьера, украинская система противовоздушной обороны стала еще более комплексной, а к зиме она станет еще сильнее.

Война может затянуться

В материале отмечается, что среди многих западных аналитиков есть "ощущение неизбежной тупиковой ситуации". Они предполагают, что российско-украинская война будет продолжаться и в 2025 году. Бывший австрийский генерал Мик Райан заявил, что западные партнеры Украины должны это признать и спланировать ее дальнейшую поддержку.

Журналисты считают весну 2024 потенциально важной фазой войны. Тогда Украина начнет использовать самолеты F-16 и, возможно, другое западное оружие. Представитель Совета по международным отношениям Макс Бут призвал союзников Киева ускорить поставки вооружения. По его словам, неспособность партнеров предоставить ВСУ достаточное количество оружия увеличивает шансы на то, что война затянется.

Государство-террорист приняло оборонный бюджет на 2024 год. Он будет на 70% выше нынешнего. Антироссийские санкции нанесли ущерб, однако Россия смогла его ограничить с помощью цен на нефть. Однако экономика страны-агрессорки все же страдает из-за инфляции, нехватки рабочей силы и слабого рубля, а российский диктатор Владимир Путин вероятно не захочет сокращать социальные расходы накануне президентских выборов.

В материале предполагается, что российская агрессия может длиться долго. По мнению аналитиков, в 2024 году многие факторы повлияют на будущее полномасштабной войны России против Украины.