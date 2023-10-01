О том, как изменилась ситуация на фронте на протяжении сентября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Расширение флангов Роботиного

После тяжелых и продолжительных боев Силы обороны Украины во второй половине августа смогли освободить Роботино Запорожской области. Впрочем, само освобождение села мало что означает без расширения флангов собственного наступления с невозможностью контратак врага.

Именно этим в течение всего сентября занимались украинские военные. Уничтоженное боями Роботино стало неким плацдармом для расширения флангов украинского наступления. В настоящее время Силы обороны метр за метром продвигаются сразу по двум направлениям:

в сторону Новопрокоповки ( направление Токмака и Мелитополя ),

), в сторону Вербового и Новофедоровки (направление Бердянска и Мариуполя).

Сейчас бои в этом направлении крайне тяжелые, ведь украинские военные ведут наступление прямо на первую линию обороны врага. Даже в этих сверхсложных условиях успехи Сил обороны Украины заметны буквально каждый день.

Как ВСУ продвигаются возле Роботиного: смотрите карту

Ситуация возле Старомайорского

Административный предел Запорожской и Донецкой областей был еще одним местом украинского удара в течение летней наступательной кампании. Еще в начале лета украинские войска смогли срезать так называемое Времевское выступление, а в дальнейшем дошли до Старомайорского.

В сентябре продвижение на этом участке несколько замедлилось. Правда, успехи все-таки есть. За первый месяц осени украинские военные смогли закрепиться южнее Старомайорского и приблизиться к Заветному Желанию.

В то же время тяжелые бои также продолжаются севернее Приютного. В течение сентября здесь несколько раз менялась линия фронта с переменными успехами обеих сторон.

Линия фронта вблизи Старомайорского: смотрите карту

Неожиданное продвижение ВСУ

Одной из главных неожиданностей сентября стало продвижение украинских сил в сторону Опытного между Авдеевкой и Донецком. Глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш рассказал, что украинские военные смогли зайти и закрепиться в самом Опытном. Практически весь сентябрь бои продолжаются уже конкретно в деревне.

Пока враг был сконцентрирован к северу от Авдеевки, ребята провели молниеносную операцию и часть Опытного заняли и закрепились,

– рассказал Виталий Барабаш.

Этот факт не означает, что уже через месяц-два Силы обороны смогут зайти в Донецкий аэропорт, ведь успехи, прежде всего, тактического характера. Впрочем, наши военные здесь вполне могут отбросить врага обратно за линию "до 24 февраля".

ВСУ зашли в Опытное: смотрите карту

Южный фланг Бахмута

Главными ньюзмейкерами в сентябре были, конечно, украинские штурмовики, работающие на южном фланге Бахмута. Речь, в частности о бойцах:

3 отдельной штурмовой бригады,

5 отдельной штурмовой бригады,

80 отдельной десантно-штурмовой бригады,

объединенной штурмовой бригады "Лють".

Именно бойцы этих бригад вместе с собратьями из других подразделений Сил обороны смогли в течение сентября занять южный фланг Бахмута, освободив села Андреевка и Клещеевка.

В дальнейшем наши защитники смогли развить свои успехи. Как видим, сейчас продвижение происходит прежде всего в сторону железнодорожного пути, который следует из Бахмута дальше на юг в сторону Горловки. Местами бои продолжаются прямо на железнодорожном полотне.

После ощутимого разгрома в Андреевке и Клещеевке врагу приходится подтягивать резервы, чтобы сдерживать дальнейшее продвижение украинских войск.

ВСУ освободили села под Бахмутом: смотрите карту

Кульминация под Новоегоровкой

Так же сентябрь стал месяцем кульминации напряжения под Новоегоровкой. Еще летом российские войска предпринимали здесь свои попытки прорыва, но украинские войска вернули часть утраченных позиций. В дальнейшем отдельные позиции постоянно переходили из рук в руки.

Последняя тенденция сохранялась и в первой половине сентября. Но уже во второй половине месяца украинские военные смогли отбросить врага. В дальнейшем обе стороны, похоже, смогли закрепиться на определенных рубежах.

Похожая ситуация по всему Лиманско – Купянскому направлению, где россияне надеялись наступать летом. Из-за активности сил обороны на юге и вблизи Бахмута врагу пришлось именно туда перебрасывать свои войска, которые были подготовлены к наступлению. Так что никакого серьезного успеха россиянам добиться не удалось.

Кульминация под Новоегоровкой: смотрите карту

Обратите внимание! Относительная стабилизация линии фронта никоим образом не означает, что жестокие бои там остановились. Когда нет постоянных штурмов, непрерывно работают артиллерия, авиация и другие средства.



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