У Генштабі розповіли про актуальну ситуацію на фронті. Дізнайтеся, де наші військові наступають і штурмують позиції ворога.

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Коротко про ситуацію на фронті

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за минулу добу не фіксували, щоб ворог вів наступальні (штурмові) операції на Куп'янському напрямку.

Тим часом на Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки окупантів у районі населеного пункту Макіївка на Луганщині.

Сили оборони відбили атаки окупантів у районі населеного пункту Макіївка на Луганщині. Що стосується Бахмутського напрямку, то там окупанти прагнули відновити втрачене положення у районі Андріївки, що на Донеччині. Результатів вони не досягли.

то там окупанти прагнули відновити втрачене положення у районі Андріївки, що на Донеччині. Результатів вони не досягли. У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог також намагався відновити втрачене положення у районі Андріївки, що на Донеччині. Теж без результату. Водночас наші військові успішно відбили атаки у районах Кераміки, Степового, Авдіївки та Первомайського. Окупанти також провели 11 невдалих атак у районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

ворог також намагався відновити втрачене положення у районі Андріївки, що на Донеччині. Теж без результату. Водночас наші військові успішно відбили атаки у районах Кераміки, Степового, Авдіївки та Первомайського. Окупанти також провели 11 невдалих атак у районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Якщо говорити про Шахтарський напрямок, то вороги безрезультатно атакували у районі Старомайорського, що на Донеччині.

то вороги безрезультатно атакували у районі Старомайорського, що на Донеччині. Тим часом на Запорізькому напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення у районах Новодарівки та Вербового. Але і там успіхів не мали.

окупанти намагалися відновити втрачене положення у районах Новодарівки та Вербового. Але і там успіхів не мали. У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу. Вони займаються знищенням складів забезпечення. А також завдають успішного ураження по тилах окупантів.

У Генштабі зазначають, що Сили оборони продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії – на Бахмутському напрямку. Наші військові завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, а також продовжують закріплятися на зайнятих рубежах і виснажують ворога.

Зауважимо, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки ворога. А ще підрозділи ракетних військ уразили ЗРК, пункт управління, склад боєприпасів і 16 артилерійських засобів окупантів.