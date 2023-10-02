В Генштабе рассказали об актуальной ситуации на фронте. Узнайте, где наши военные наступают и штурмуют позиции врага.

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Кратко о ситуации на фронте

Так, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" за минувшие сутки не фиксировали, чтобы враг вел наступательные (штурмовые) операции на Купянском направлении.

Тем временем на Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки оккупантов в районе населенного пункта Макеевка на Луганщине.

Силы обороны отбили атаки оккупантов в районе населенного пункта Макеевка на Луганщине. Что касается Бахмутского направления, то там оккупанты стремились восстановить утраченное положение в районе Андреевки на Донетчине. Результатов они не добились.

то там оккупанты стремились восстановить утраченное положение в районе Андреевки на Донетчине. Результатов они не добились. В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг также пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Тоже без результата. В то же время наши военные успешно отбили атаки в районах Керамики, Степного, Авдеевки и Первомайского. Оккупанты также провели 11 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки.

враг также пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Тоже без результата. В то же время наши военные успешно отбили атаки в районах Керамики, Степного, Авдеевки и Первомайского. Оккупанты также провели 11 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки. Если говорить о Шахтерское направление, то враги безрезультатно атаковали в районе Старомайорского на Донетчине.

то враги безрезультатно атаковали в районе Старомайорского на Донетчине. Тем временем на Запорожском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Новодаровки и Вербового. Но и там успехов не имели.

оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Новодаровки и Вербового. Но и там успехов не имели. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу. Они занимаются уничтожением складов довольствия. А также наносят успешное поражение по тылам оккупантов.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия – на Бахмутском направлении. Наши военные наносят оккупантам урон в живой силе и технике, а также продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

Заметим, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники противника. А еще подразделения ракетных войск поразили ЗРК, пункт управления, боеприпасы и 16 артиллерийских средств оккупантов.