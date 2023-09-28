Десантник с позывным "Кон" рассказал, как проходили бои за населенный пункт. Он также сообщил, какую "тактику" использовали россияне в Клещеевке.

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"Ты их бьешь, а они лезут"

"Кон" – старший штурмовой и резервной групп 2 батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он участвовал в освобождении Клещеевки, заводил бойцов на позиции, помогал эвакуировать раненых и погибших, а также штурмовал позиции российских оккупантов.

История Героя завораживает. Оказывается, он поборол онкологию и решил присоединиться к рядам ВСУ – 1 марта 2023 он подписал контракт с 80 ОДМБр

Я знал, куда ухожу. Пришлось "попотеть", чтобы попасть в бригаду, но несколько месяцев попыток – и я здесь. Служить в 80-е даже лучше, чем рассчитывал,

– говорит "Кон" о службе.

Герой попал в первый бой в лесу между Ивановским и Клещеевкой на Бахмутском направлении. Тогда он вместе с группой захватил и ликвидировал подразделение огневой поддержки россиян. Там тоже нашли рации противника и потом еще 2 дня прослушивали врага.

"Они корректировали по себе огонь, потому что не могли выкупить, что "радейки" надо перепрошить. Их штурмовая группа получила по зубам. Дальше ехали кадыровцы. Через триста метров слышно, как они визжат. У нас очень хорошо арта работала. Несколько раз они попробовали" штурмовать, но у них ничего не получилось. Мы их перебили", – вспоминает боец бои за Клещеевку.

Когда ВСУ начали штурмовать и контрнаступать, "Кона" назначили "поводырем". Тогда на украинских защитников волнами бежали россияне из "Шторм-Z". Как вспоминает десантник, оккупанты были в шортах, футболках и без бронежилетов.

Волнами идут. Каждый час делают контратаки. Ты их бьешь, но они лезут и лезут. Их техника внезапно залетает под наши позиции в надежде разбить нас. Но мы сразу ее курим. Наша арта супер круто отрабатывает. Это нужно видеть. "Шторм-Z" в Клещеевке был в шортах, футболках и без броников. Обдолбанные. Но с автоматами и гранатами. Тактика – на живца – чтобы понять, где мы закрепляемся. Они выходят на контакт с нами и понимают, где мы находимся. Мы их успешно ликвидировали,

– делится воспоминаниями Герой.

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