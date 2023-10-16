Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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На Авдеевском направлении россияне активизировали наступательные действия в районе Авдеевки. Совершили более 100 неудачных попыток вытеснить Силы обороны с позиций в районах восточнее Степного, Ласточкино, Тоненького, Керамика, Северного, Невельского, Нетайлово и Первомайского Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях,

– отметил Андрей Ковалев.

На Бахмутском защитники продолжают наступательные действия южнее Бахмута, преуспевают восточнее Клещеевки и Андреевки, и севернее Курдюмовки.

Враг перебрасывает дополнительные подразделения

По данным Генштаба, оккупанты предприняли более 20 неудачных попыток восстановить утраченное положение.

Из-за катастрофических потерь в живой силе и технике российские оккупанты перебрасывают на Бахмутское направление дополнительные подразделения,

– сказал спикер.

На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают вести наступательную операцию, шаг за шагом вытесняют врага в районах Вербового, Новопрокоповки и Копанов.

На Купянском и Лиманском направлениях враг активизировал наступательные действия в районах Синьковки, Ивановки, Кисловки Харьковской области, Макеевки, Торского и Дибровы Луганской. В течение недели украинские воины отбили более 160 атак противника на этих направлениях.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши воины отразили более 70 атак в районах Марьинки, Победы, Новомихайловки, Золотой Нивы, Угледара, Старомайорского.

Спикер подчеркнул, что на прошлой неделе произошло более 500 боевых столкновений на поле боя.