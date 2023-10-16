Триває 600 доба українського спротиву російської агресії. Протягом неї відбулося близько 70 бойових зіткнень.
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На Сході ситуація залишається непростою. Тут українські військові продовжують тримати оборону.
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