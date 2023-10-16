Длятся 600 сутки украинского сопротивления российской агрессии. В течение них произошло около 70 боевых столкновений.
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Враг не оставляет попыток захватить Авдеевку
На Востоке ситуация остается непростой. Здесь украинские военные продолжают держать оборону.
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