Длятся 600 сутки украинского сопротивления российской агрессии. В течение них произошло около 70 боевых столкновений.

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Враг не оставляет попыток захватить Авдеевку

На Востоке ситуация остается непростой. Здесь украинские военные продолжают держать оборону.

Непростая ситуация в районе Марьинки: смотрите на карте

Украинские военные наступают южнее Бахмута: карта

Обострение у Авдеевки: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

ВСУ продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении: смотрите карту

Что происходит на других направлениях