Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что оккупанты активно пытаются запустить ИПСО в украинское пространство.

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Зачем врагу кровопролитные бои

По словам Мусиенко, оккупанты надеются втянуться в длительные кровопролитные бои, чтобы тянуть время. Ведь враг надеется, что весной – летом 2024 года Украине будут предоставлять меньшие пакеты военной помощи, которые не дадут возможности вести контрнаступательные действия.

Кроме того, россияне надеются склонить Украину к "правильному" решению, если Силы обороны устанут держать оборону зимой.

Но хватит ли у них потенциала, как на Бахмут? Здесь у меня возникают сомнения. Не потому, что закончились люди для мясных штурмов, а потому, что ситуация на фронте изменилась,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Речь идет о том, как украинские военные дают мощный отпор российским оккупантам. К примеру, Силы обороны уничтожают более 7 единиц вражеской техники, а россияне – только одну единицу украинской техники.

Удастся ли оккупантам получить преимущество

Как заметил Мусиенко, враг атакует большим количеством солдат, но и несет такие же большие потери. Пока оккупанты имеют лишь незначительные тактические результаты. Зато получить существенное преимущество на участке Авдеевка – Купянск – Лиман противнику не удастся.

По-моему, украинское командование внесет соответствующие коррективы для того, чтобы дополнительные подразделения появились на Востоке, которые в активной обороне уничтожали как можно большее количество врага,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

По его мнению, военное руководство Украины будет искать места дислокации врага на Юге, по которым можно наносить удары, не применяя большое количество техники и личного состава.

Мусиенко о планах врага по Авдеевке: смотреть видео

Россияне запускают ИПСО в украинское пространство

Как рассказал Мусиенко, оккупанты пытаются вбрасывать информационно-психологические операции в украинское пространство. Речь идет о планах врага захватить Донецкую и Луганскую область до конца 2023 года, а также масштабные наступления из России и Белоруссии.

Я бы советовал успокоиться. Учитывая расположение российских войск и их возможности и потенциал, то об этом вообще не говорится,

– сказал Александр Мусиенко.

Поскольку оккупанты надеялись очень быстро продвигаться в окружении. Однако наткнулись на блокировку Силы оборон, отражающих многочисленные атаки как в Авдеевке, так и на подступах к городу.

Ситуация вокруг Авдеевки