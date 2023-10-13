Об этом рассказал командир 59 ОМБр Вадим Сухаревский в комментарии изданию. По его словам, россияне перебросили под Авдеевку три новых бригады.
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"Цель - окружить Авдеевку с Юга и Севера", - сказал Сухаревский.
По словам, россияне совершают "одновременные массированные атаки механизированными колоннами и пешими штурмовыми группами при поддержке артиллерии и авиации, в сочетании с ударами по нашим тылам и широким применением БПЛА".
Барабаш также сообщил, что 4 четыре российских батальона под Авдеевкой потеряли боеспособность из-за потерь.
Россияне понесут потери возле Авдеевки
- С 10 октября российские оккупационные войска, по данным ISW, смогли захватить лишь 4,52 квадратных километра по разным направлениям вокруг Авдеевки. В Институте сомневаются, что российская армия сможет оцепить гарнизон ВСУ в городе.
- Оккупанты уже потеряли большое количество бронетехники в рамках наступательных операций. Аналитики предположили, что это может быть связано с тем, что командование ВС РФ не извлекло уроков из предыдущего наступления под Угледаром.