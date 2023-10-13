Про це розповів командир 59-ї ОМБр Вадим Сухаревський у коментарі виданню. За його словами, росіяни перекинули під Авдіївку три нових бригади.
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"Мета — оточити Авдіївку з Півдня і Півночі", — сказав Сухаревський.
За словами, росіяни здійснюють "одночасні масовані атаки механізованими колонами та пішими штурмовими групами за підтримки артилерії та авіації, у поєднанні з ударами по наших тилах та широким застосуванням БпЛА".
Барабаш також повідомив, що 4 чотири російські батальйони під Авдіївкою втратили боєздатність через втрати.
Росіяни зазнають втрат біля Авдіївки
- З 10 жовтня російські окупаційні війська, за даними ISW, змогли захопити лише 4,52 квадратних кілометра з різних напрямків навколо Авдіївки. В Інституті сумніваються, що російська армія зможе оточити гарнізон ЗСУ в місті.
- Окупанти уже втратили велику кількість бронетехніки в рамках наступальних операцій. Аналітики припустили, що це може бути пов'язано з тим, що командування ЗС РФ не винесло уроків із попереднього наступу під Вугледаром.