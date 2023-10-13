Об этом заявили в американском Институте изучения войны. По их данным, российские силы захватили 4,52 квадратных километра территории по разным направлениям вокруг Авдеевки. Они находятся в 3,32 километра от украинской наземной линии связи, и заявления России о продвижении преувеличены.

Обратите внимание Перспектив нет: какова цель наступления россиян в районе Авдеевки

Под Авдеевкой ВСУ уничтожили вражескую технику на целую БТГ

Российские источники утверждали, что вражеские силы пытаются создать котел вокруг ВСУ в Авдеевке, но быстро признали, что нынешний прогресс медленный. Денис Пушилин заявил, что говорить о "полномасштабном уходе ВСУ из города" пока рано, несмотря на "определенное продвижение России в этом районе".

Российский "военкор" говорил, что российские войска уже продвинулись на 12 километров в направлении Авдеевки, несмотря на геолокационные видеозаписи, указывающие лишь на то, что по состоянию на 12 октября российские войска совершили ограниченное продвижение на северо-запад, юг и запад от Авдеевки и не сразу угрожали ВСУ окружением.

Геолокационные кадры указывают на то, что российские террористы потеряли бронетехнику в количестве, по меньшей мере, батальонной тактической группы (БТГ) во время наступательных операций вокруг Авдеевки. Известно, что с 10 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российских бронемашина и 15 танков.

По скромным оценкам украинские силы уничтожили по меньшей мере 36 российских бронетехник, включая танки, бронетранспортеры и транспортные средства,

– отметили аналитики.

Какие перспективы российской атаки в Авдеевке

Обороняющиеся украинские силы наносят относительно значительные потери и подавляют материально-техническое обеспечение России вблизи Авдеевки. Аналитики считают, что это замедляет темпы продвижения оккупантов.

"Российский "военкор" утверждал, что темп вражеского продвижения замедлился, и российские силы теперь сосредоточены на "качественных" атаках после того, как российские силы сначала понесли большие потери в технике. На геолокационных кадрах, опубликованных 12 октября, видно, что украинские войска уничтожили мост к северо-востоку от Авдеевки между Ясиноватой и Горловкой. Это разрушение окажет негативное влияние на логистику России в районе Авдеевки и российские войска, вероятно, столкнутся с трудностями, пытаясь отремонтировать мост из-за его близости к линии фронта", – добавили в ISW.

Почему россияне активизировали наступление возле Авдеевки

Военный эксперт Петр Черник заявлял, что ВСУ держат оборону Авдеевки и не дают продвинуться врагу. Впрочем, оккупантам важно показать хоть какие-то "победы".

Кроме того, захватчики пытаются затянуть боевые действия до начала плохих погодных условий. Тогда ситуация может утихнуть, а именно это нужно Путину на период выборов, которые должны пройти весной.