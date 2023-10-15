Об этом 24 Каналу сказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, заметив, что на Авдеевское направление стянули сотни танков, БТР, ракетных и артиллерийских систем.
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Политико-стратегическая задача
Президент страны-агрессора Владимир Путин уже давно ставил задачу приступить к наступательной операции по всему фронту и определил приоритетные направления. В частности, захватить Купянск и двигаться на Харьков, провести ряд мощных контратак у Бахмута и перерезать Южное направление.
Военное руководство агрессора провело оценку на заседании минобороны во главе с Путиным. После этого глава Кремля дал указ штурмовать по этим направлениям,
– отметил Маломуж.
Авдеевку определили как одно из направлений, где нужно показать конкретный результат по захвату города. Поэтому в бой бросили три бригады, в которые входит более 15 тысяч человек.
Задача была с юга и севера окружить Авдеевку, зайти в тылы и проводить операции по захвату города, нанося ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Однако ВСУ предусматривали все эти операции,
– сказал генерал армии в отставке.
Таким образом оккупанты хотели показать, что якобы контрнаступление Украины провалилось. Это была политико-стратегическая задача. Также враг стремится оттянуть украинские войска, прежде всего, от Бахмута. Отметим, согласно прогнозам через несколько недель предполагалось освобождение города ВСУ.
"Россияне спасают свое поражение в Бахмуте. Теперь оккупанты хотят захватить Авдеевку для того, чтобы иметь хоть какие-то результаты на фронте", – подчеркнул Маломуж.
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Перспектив для продвижения нет
Авдеевка – это мощный укрепрайон, в том числе высоты, коксохимический завод. С одной стороны, концентрация российских сил якобы недостаток, впрочем, с другой – преимущество для ракетных и артиллерийских систем ВСУ.
В наступление Россия привлекла мобилизованных, которые теперь массово погибают. В течение пяти дней вражеские потери ежесуточно составляют от 800 до 1000 человек. То есть за пять дней до 4000 убитыми и до 5000 ранеными. Это две полноценные бригады. Это мощное уничтожение не только резервов, но и боевых систем России,
– отметил генерал армии.
Безусловно, сейчас тяжелый период потому, что чрезвычайно высока концентрация огневых средств и личного состава. Россия бросает в бой мобилизованных, штурмовые бригады воздушно-десантных войск и наемников ЧВК. Однако все они гибнут, поскольку перспектив для продвижения нет.
"Сегодня решается ситуация перелома на фронте, и Авдеевка – это одно из решающих направлений. Россия теряет резервный потенциал, который она хотела бы привлечь против ВСУ на разных направлениях. Теперь системного подхода, сил, средств и подготовленного личного состава будет меньше и эффективность будет ниже", – добавил Маломуж.
Ситуация в районе Авдеевки: последние новости
- Спикер Таврического направления Александр Штупун сказал, что россияне стремятся захватить Авдеевку, ведь это единственный для них способ показать победу. Поэтому оккупанты бросили почти все, что есть на Авдеевское направление.
- На штурм Авдеевки противник бросил подразделение "Лавина". В основном оно состоит из жителей оккупированной Горловки. Командир 3-го батальона "Лавины" с позывным "Остап" бросил на штурм около 1000 бойцов.
- Продвижения россиян на Авдеевском направлении скудны, а вот потери наоборот. Всего за несколько дней враг потерял более 30 единиц бронетехники и множество солдат.