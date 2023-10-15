Об этом 24 Каналу сказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, заметив, что на Авдеевское направление стянули сотни танков, БТР, ракетных и артиллерийских систем.

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Политико-стратегическая задача

Президент страны-агрессора Владимир Путин уже давно ставил задачу приступить к наступательной операции по всему фронту и определил приоритетные направления. В частности, захватить Купянск и двигаться на Харьков, провести ряд мощных контратак у Бахмута и перерезать Южное направление.

Военное руководство агрессора провело оценку на заседании минобороны во главе с Путиным. После этого глава Кремля дал указ штурмовать по этим направлениям,

– отметил Маломуж.

Авдеевку определили как одно из направлений, где нужно показать конкретный результат по захвату города. Поэтому в бой бросили три бригады, в которые входит более 15 тысяч человек.

Задача была с юга и севера окружить Авдеевку, зайти в тылы и проводить операции по захвату города, нанося ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Однако ВСУ предусматривали все эти операции,

– сказал генерал армии в отставке.

Таким образом оккупанты хотели показать, что якобы контрнаступление Украины провалилось. Это была политико-стратегическая задача. Также враг стремится оттянуть украинские войска, прежде всего, от Бахмута. Отметим, согласно прогнозам через несколько недель предполагалось освобождение города ВСУ.

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"Россияне спасают свое поражение в Бахмуте. Теперь оккупанты хотят захватить Авдеевку для того, чтобы иметь хоть какие-то результаты на фронте", – подчеркнул Маломуж.

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Перспектив для продвижения нет

Авдеевка – это мощный укрепрайон, в том числе высоты, коксохимический завод. С одной стороны, концентрация российских сил якобы недостаток, впрочем, с другой – преимущество для ракетных и артиллерийских систем ВСУ.

В наступление Россия привлекла мобилизованных, которые теперь массово погибают. В течение пяти дней вражеские потери ежесуточно составляют от 800 до 1000 человек. То есть за пять дней до 4000 убитыми и до 5000 ранеными. Это две полноценные бригады. Это мощное уничтожение не только резервов, но и боевых систем России,

– отметил генерал армии.

Безусловно, сейчас тяжелый период потому, что чрезвычайно высока концентрация огневых средств и личного состава. Россия бросает в бой мобилизованных, штурмовые бригады воздушно-десантных войск и наемников ЧВК. Однако все они гибнут, поскольку перспектив для продвижения нет.

"Сегодня решается ситуация перелома на фронте, и Авдеевка – это одно из решающих направлений. Россия теряет резервный потенциал, который она хотела бы привлечь против ВСУ на разных направлениях. Теперь системного подхода, сил, средств и подготовленного личного состава будет меньше и эффективность будет ниже", – добавил Маломуж.

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