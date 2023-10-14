Об этом рассказали источники 24 Канала. Собственно, они отметили, что на штурм Авдеевки бросили подразделение "Лавина", состоящее в основном из жителей временно оккупированной Горловки Донецкой области.

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После штурма вернулась едва десятая часть бойцов

Наши источники рассказали, что это подразделение "Лавина" составляется по большей части либо из принудительно мобилизованных, либо идейных из Горловки.

Известно, что командир 3-го батальона "Лавины", у которого позывной "Остап", погнал на штурм около 1000 бойцов. Вернуться удалось менее сотни оккупантов. Кто-то пополнил ряды "двухсотых", а кому повезло больше – стал "трехсотым".

О похоронах бойцов речь не идет. Российские захватчики в своей лучшей традиции оставляют своих же на поле боя. В принципе, очень удобно, ведь можно будет потери списать на "пропавших без вести".

Ситуация у Авдеевки сложная и напряженная