Об этом 24 Канала рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, несмотря на напряженную ситуацию, украинским военным удается удерживать свои позиции.

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Где сосредоточен главный удар врага

Идут 5 сутки российских попыток обойти Авдеевку. Ситуация непростая, но самое главное, что Силам обороны удается удерживать линию обороны, не допуская прорыва. Это удается благодаря титанической работе украинских военных, которые в первые дни штурмов должны были много раз вступать в бой.

"Россия бросила значительные силы на прорыв украинских позиций к северу от Авдеевки, в районе Красногоровки. Именно там враг пытался атаковать большим скоплением техники, предположительно считая это направление наиболее перспективным для себя", - отметил Барабаш.