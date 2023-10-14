Только за минувшие сутки оккупанты потеряли еще 970 бойцов. Кроме того, ВСУ превратили десятки единиц вражеской техники в металлолом.
Кстати Корабль "Павел Державин" получил два повреждения и отошел на несколько километров, – ВМС
Потери России в полномасштабной войне
- Личного состава – около 286 890 (+970),
- танков – 4940 (+9),
- боевых бронированных машин – 9337 (+24),
- артиллерийских систем – 6833 (+26),
- РСЗО – 811 (+0),
- средств ПВО – 547 (+1),
- самолетов – 317 (+1),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5265 (+1),
- крылатых ракет – 1531 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 9225 (+22),
- специальной техники – 971 (+4).
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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
Силы обороны уничтожили российский Су-25
- Накануне в Генштабе сообщили, что украинские защитники уничтожили еще один вражеский штурмовик Су-25.
- Кроме того, был сбит беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
- За сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и мосту противника.