Только за минувшие сутки оккупанты потеряли еще 970 бойцов. Кроме того, ВСУ превратили десятки единиц вражеской техники в металлолом.

Кстати Корабль "Павел Державин" получил два повреждения и отошел на несколько километров, – ВМС

Потери России в полномасштабной войне

  • Личного состава – около 286 890 (+970),
  • танков – 4940 (+9),
  • боевых бронированных машин – 9337 (+24),
  • артиллерийских систем – 6833 (+26),
  • РСЗО – 811 (+0),
  • средств ПВО – 547 (+1),
  • самолетов – 317 (+1),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5265 (+1),
  • крылатых ракет – 1531 (+0),
  • кораблей и катеров – 20 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9225 (+22),
  • специальной техники – 971 (+4).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Силы обороны уничтожили российский Су-25

  • Накануне в Генштабе сообщили, что украинские защитники уничтожили еще один вражеский штурмовик Су-25.
  • Кроме того, был сбит беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
  • За сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и мосту противника.