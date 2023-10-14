Лише за минулу добу окупанти втратили ще 970 бійців. Окрім того, ЗСУ перетворили десятки одиниць ворожої техніки на брухт.

До речі Корабель "Павел Державін" зазнав двох пошкоджень і відійшов на кілька кілометрів, – ВМС

Втрати Росії у повномасштабній війні

  • Особового складу – близько 286 890 (+970),
  • танків – 4940 (+9),
  • бойових броньованих машин – 9337 (+24),
  • артилерійських систем – 6833 (+26),
  • РСЗВ – 811 (+0),
  • засобів ППО – 547 (+1),
  • літаків – 317 (+1),
  • гелікоптерів – 316 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5265 (+1),
  • крилатих ракет – 1531 (+0),
  • кораблів і катерів – 20 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9225 (+22),
  • спеціальної техніки – 971 (+4).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Сили оборони знищили російський Су-25

  • Напередодні у Генштабі повідомили, що українські захисники знищили ще один ворожий штурмовик Су-25.
  • Окрім того, збили безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
  • Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та мосту противника.