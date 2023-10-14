Лише за минулу добу окупанти втратили ще 970 бійців. Окрім того, ЗСУ перетворили десятки одиниць ворожої техніки на брухт.
До речі Корабель "Павел Державін" зазнав двох пошкоджень і відійшов на кілька кілометрів, – ВМС
Втрати Росії у повномасштабній війні
- Особового складу – близько 286 890 (+970),
- танків – 4940 (+9),
- бойових броньованих машин – 9337 (+24),
- артилерійських систем – 6833 (+26),
- РСЗВ – 811 (+0),
- засобів ППО – 547 (+1),
- літаків – 317 (+1),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5265 (+1),
- крилатих ракет – 1531 (+0),
- кораблів і катерів – 20 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9225 (+22),
- спеціальної техніки – 971 (+4).
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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Сили оборони знищили російський Су-25
- Напередодні у Генштабі повідомили, що українські захисники знищили ще один ворожий штурмовик Су-25.
- Окрім того, збили безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
- Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та мосту противника.