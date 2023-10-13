Про це журналістам розповів речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук. За його словами, судно російських загарбників зазнало відразу двох пошкоджень.

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Окупанти відвели судно

Власне, 13 жовтня патрульний корабель "Павел Державін" зазнав другого пошкодження. Внаслідок цього судно вирішили відвести на кілька кілометрів.

Патрульний корабель "Павел Державін" отримав друге пошкодження та покинув місце інциденту. Відійшов на кілька кілометрів. Чекаємо на подальші дії,

– зауважив Плетенчук.

Правда, речник ВМС ЗСУ вирішив не розкривати усіх деталей операції. Водночас він закликав усі ЗМІ утриматися від поширення неофіційної, а також неперевіреної додаткової інформації.

Звернімо увагу, що вперше "Павел Державін" зазнав пошкоджень 11 жовтня, а вже наступного дня Плетенчук це підтвердив. Правда, спочатку він не розкривав жодних деталей.

Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є,

– заявив речник ВМС.

За його словами, це судно належить флоту Росії. Втім, слід розуміти, що раніше Україна теж мала судно з такою ж назвою.

"Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель", – сказав він.

Пізніше джерела 24 Каналу у СБУ підтвердили, що підрив "Павла Державіна" 11 жовтня та атака на ракетоносій "Буян" 13 жовтня – справа рук СБУ та ВМС України.

Усіх деталей зі зрозумілих причин не розкривають. Відомо, що судна уразили "Морські малюки", які несли на собі експериментальне озброєння.

Також джерела 24 Каналу розповіли, що наші військові намагалися уразити ще й російський підводний човен "Алроса". Втім, момент його знищення довелося відтермінувати на певний момент.