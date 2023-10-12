Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що російський корабель "Павел Державин" був пошкоджений напередодні поблизу Севастополя.

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Російський корабель було пошкоджено 11 жовтня

Плетенчук додав, що наразі він не може розповісти всіх деталей щодо цього інциденту.

Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є,

– заявив речник ВМС.

Він уточнив, що цей корабель належить флоту Росії, хоча раніше й Україна мала судно з такою назвою.

"Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель", – сказав він