Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что российский корабль "Павел Державин" был поврежден накануне вблизи Севастополя.

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Российский корабль был поврежден 11 октября

Плетенчук добавил, что пока он не может рассказать всех деталей относительно этого инцидента.

Я не могу вам предоставить никакой информации относительно обстоятельств этого инцидента, назовем это так, но факт такой есть,

– заявил представитель ВМС.

Он уточнил, что этот корабль принадлежит флоту России, хотя ранее и Украина имела судно с таким названием.

"Они имеют одинаковое название. Насколько я помню, еще до войны был такой интересный момент. Я могу лишь отметить, что это не украинский корабль", – сказал он