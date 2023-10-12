В сети сообщают, что это произошло во время очередного рейда. В частности, телеграмм-канал Крымский ветер "Пишет, что корабль "Павел Державин" мог взорваться на мине. В ВСУ прокомментировали, действительно ли произошел инцидент.

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Подписчики канала, жители Севастополя сообщили, что около 10 часов утра 11 октября слышали глухой взрыв.

Позже в день они обнаружили в море возле Севастополя корабль и катер. Судя по размерам корабля – примерно 60 метров – это мог быть только минный тральщик.



В море возле Севастополя обнаружили корабль и катер / Фото из телеграмм-канала "Крымский ветер"

Что говорят в ВСУ по поводу взрыва корабля "Павел Державин"

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук прокомментировал информацию о возможном повреждении вражеского корабля. По его предварительным данным, корабль действительно подорвался на мине.

"Есть предварительная информация о подрыве патрульного корабля "Павел Державин" Черноморского флота России. Корабль находился на внешнем рейде временно оккупированного Севастополя. Предварительно подорвался на российской морской мине", - отметил Братчук.

Информацию доразведывают

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире марафона "Единые новости" тоже высказала свои предположения по этому поводу, но подчеркнула, что в ВСУ уточняют информацию.

По ее словам, учитывая тот факт, что россияне "не очень соблюдают меры безопасности, у них все возможно".

Учитывая такое разгильдяйство, которое позволяют себе представители Черноморского флота России... то не там совещание проведут, то не туда в море зайдут. Может все, что угодно. Мы уточняем обстоятельства и дознаем эту информацию,

– отметила Наталья Гуменюк.

Взрыв корабля: главное

Вероятнее всего в Севастополе по неизвестным причинам взорвался патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160 типа "Василий Быков".

В вооружение корабля входят:

8 пусковых установок крылатых ракет "Калибр-НК",

2 пусковые установки зенитных ракет "Редут-М",

2 артиллерийские установки А-190 калибра 100 миллиметров,

2 реактивные бомбометные установки РБУ-6000,

2 торпедных аппарата калибра 533 миллиметра.

Во время полномасштабной войны в Украине в июне 2022 года вооружение корабля ужесточено установленным на корме зенитным ракетным комплексом "Тор-М2КМ".

Заметим, что в России таких корветов всего четыре: Василий Быков, Дмитрий Рогачев, Павел Державин и Сергей Котов.