У мережі повідомляють, що сталось це під час чергового рейду. Зокрема, телеграм-канал "Кримський ветер" пише, що корабель "Павел Державін" міг підірватись на міні. У ЗСУ прокоментували, чи дійсно відбувся інцидент.

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Підписники каналу, жителі Севастополя повідомили, що близько 10 години ранку 11 жовтня чули глухий вибух.

Пізніше, в день вони виявили у морі біля Севастополя корабель і катер. Судячи з розмірів корабля – приблизно 60 метрів – це міг бути лише мінний тральщик.



У морі біля Севастополя виявили корабель і катер / Фото з телеграм-каналу "Кримский ветер"

Що кажуть у ЗСУ щодо вибуху корабля "Павел Державін"

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук прокоментував інформацію щодо можливого пошкодження ворожого корабля. За його попередніми даними, корабель і справді підірвався на міні.

"Є попередня інформація про підрив патрульного корабля "Павєл Державін" Чорноморського флоту Росії. Корабель перебував на зовнішньому рейді тимчасово окупованого Севастополя. Попередньо — підірвався на російській морські міні", – зазначив Братчук.

Інформацію дорозвідують

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі марафону "Єдині новини" теж висловила свої припущення щодо цього, але наголосила, що у ЗСУ уточнюють інформацію.

За її словами, враховуючи той факт, що росіяни "не дуже дотримуються заходів безпеки, у них все можливо".

З огляду на таке розгильдяйство, яке дозволяють собі представники Чорноморського флоту Росії.. то не там нараду проведуть, то не туди в море зайдуть. Можливо все, що завгодно. Ми уточнюємо обставини та дорозвідуємо цю інформацію,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Вибух корабля: головне

Тож, найімовірніше у Севастополі з невідомих причин вибухнув патрульний корабель "Павло Державін" проєкту 22160 типу "Василь Биков".

В озброєння корабля входять:

8 пускових установок крилатих ракет "Калібр-НК",

2 пускові установки зенітних ракет "Редут-М",

2 артилерійські установки А-190 калібру 100 міліметрів,

2 реактивні бомбометні установки РБУ-6000,

2 торпедні апарати калібру 533 міліметри.

Під час повномасштабної війни в Україні у червні 2022 року озброєння корабля посилили встановленим на кормі зенітним ракетним комплексом "Тор-М2КМ".

Зауважимо, що у Росії таких корветів на воді усього чотири: Василий Биков, Дмитрий Рогачов, Павел Державин і Сергей Котов.