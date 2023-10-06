Частина Чорноморського флоту, яка перебуває в тимчасово окупованому Криму, є значно. У бухті Новоросійська для усіх кораблів може банально не вистачити місця. Однак вихід є і про нього 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор.

Дивіться також Умєров прокоментував чутки щодо смерті командувача Чорноморського флоту

Проблема росіян і її вирішення від ЗСУ

Росіяни почали приймати такі рішення після активізації українських спецслужб – атаки морськими дронами та ракетами не залишились без уваги окупантів.

Після того, як "накрилась" зернова угода – у наших спецслужб розв'язались руки, ЗСУ та ВМС. Прийшли авіація та цікаві ракети і ми почали знищувати російський флот,

– зазначив Роман Світан.

Почали знищувати чорноморський флот з кораблів та суден забезпечення, далі вже під прицілом були підводні човни та командні пункти в Криму. Така динаміка виконання бойових завдань зі знищення чорноморського флоту змусила росіян рухатись в сторону Новоросійська.

"Але проблеми у росіян великі. Річ у тім, що в бухту Новоросійська весь чорноморський флот не увійде, лише близько половини. Але якщо попросять ЗСУ перебити половину ЧФ – тоді в Новоросійську вистачить місця для всіх, – зіронізував полковник запасу.

Роман Світан про "біду" росіян з чорноморським флотом: дивіться відео

Збройні Сили України та спецслужби допомагають вирішити окупантам проблеми із браком місця у бухті Новоросійська. Найближчим часом, імовірно, для росіян лише побільшає "гарних новин".

"Якщо буде достатньо часу, думаю, і весь чорноморський флот може піти на дно. Є механізми", – наголосив Світан.

Підводні, надводні та повітряні безпілотники, ракети й авіація можуть допомогти окупантам таки вмістити флот в Новоросійську. Ну або ж взагалі – позбавити їх витрат на утримання чорноморського флоту.

Російські кораблі у Чорному морі: що відомо