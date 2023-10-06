Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських Сил Збройних сил України – Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що наразі росіяни переживають за безпеку своїх кораблів, інформує 24 Канал.

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Що наразі відбувається з російськими кораблями у Чорному морі

Плетенчук наголосив, що українські військові дійсно фіксують розосередження корабельного складу окупантів. Зокрема, загарбники перемістили велику частину своїх кораблів подалі від Криму.

Звісно, не в тій кількості, в якій зараз ця інформація є в інтернеті. Але з усім тим тенденція стала і в принципі є розвитком ситуації щодо безпеки розташування їхніх бойових одиниць в акваторії навколо Криму та в бухті Севастополя,

– сказав він.

Речник також зауважив, що наразі ворог зрозумів, що поблизу українського півострова йому не надто безпечно. Ба більше, наші військові виявили нове цікаве переміщення, якого окупанти раніше не робили.

"Ми зараз спостерігаємо носій крилатих ракет типу "Калібр" в акваторії Азовського моря, чого раніше не відбувалося", – розповів Плетенчук.

Він підкреслив, що носій хоч і розряджений, проте він зараз перебуває саме в Азовському морі. Тому деякі зміни в поведінці нашого противника все ж є.

Як переміщення суден Росії вплинуло на зерновий коридор

Плетенчук наголосив, що переміщення російських кораблів з Криму дійсно позитивно вплинуло на зерновий коридор у Чорному морі. Зокрема, тепер судна країни-агресорки не зупиняють іноземні кораблі, які прямують в українські порти.

Був такий кейс, коли вони зупиняли турецький вантаж ("Сукра Окан" – 24 Канал) завдяки своїй присутності в південно-західній частині Чорного моря. Зараз вони там фактично не перебувають,

– сказав речник.

Він підкреслив, що окупанти нещодавно супроводжували два свої вантажі, але вони там не затрималися: буквально зустріли їх й швиденько пішли в бік Криму. Тому, за словами Плетенчука, переміщення російських суден подалі від Криму позитивно впливає на роботу зернового коридору, який призначений для цивільних суден.

"З усім тим сказати, що загроза повністю відсутня ми теж не можемо. Тому що завжди залишається деякі проблеми пов’язані з мінуванням росіянами акваторії моря", – розповів Плетенчук.

Він також зауважив, що в акваторії Чорного моря продовжує працювати російська авіація.

Що змінилося в обстрілах росіян у Чорному морі

Плетенчук наголосив, що виведення кораблів Чорноморського флоту з Севастополя й зменшення кількості обстрілів не пов'язані між собою.

В першу чергу це пов'язано з тим, що російський військово-промисловий комплекс не встигає за потребами Чорноморського флоту і загалом своїх збройних сил. І відповідно вони мають більше часу витрачати на те, щоб накопичити деяку кількість цих ракет для того, щоб застосувати їх,

– зауважив він.

Наостанок речник сказав, що саме через проблеми російського ВПК можна побачити, що хвилі запусків ракет з акваторії Чорного моря стають все рідшими, а кількість цієї зброї – все меншою.