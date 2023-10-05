Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що росіяни ховають свої кораблі через вдалі операції, які Україна проводить у Чорному морі.

До теми Вбивця "Москви" та ракетний суверенітет: чому український "Нептун" так жахає Росію

Нав'язали власну ініціативу

При цьому наша країна не має такої кількості кораблів, підводних човнів та авіаційної компоненти, які є у Росії в акваторії Чорного моря. Проте Україна зуміла нав'язати власну ініціативу та розвиток подій й змусили ворога відступати та перебазовувати свої кораблі.

"Це ще не перемога у війні, проте ми виграли важливу битву. Російське командування, побачивши наші спроможності – а ми можемо діставати й кораблі, й підводні човни, а також військову інфраструктуру на землі, – занервувало", – наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Як Україні вдалося витіснити російський флот з Чорного моря: дивіться відео

Можуть запускати ракети й з Каспійського моря

Однак можливість запуску ракет по території України з російських кораблів зберігається навіть коли вони будуть базуватися у Новоросійську чи в Абхазії. Це ускладнить росіянам процес запуску ракет, адже їм доведеться прокладати нові додаткові маршрути. Але це не перешкоджає їхньому застосуванню.

Водночас носії ракет "Калібр" розміщені не лише в Чорному морі. Вони на постійному чергуванні в Каспійському морі, а також у Середземному. Проте, якщо запускати ракети з Середземного моря, то вони мають пролетіти над територією третіх країн – Туреччини, Болгарії або Румунії. А тому запуски звідти виключені.

Навіть завдавання ударів по Україні з Каспійського моря доволі складно організувати, адже дуже великою є відстань і через це можливі технічні збої.

"Проте сам факт того, що Україні вдалося відтіснити російський флот в Чорного моря, стає тенденцію, яка надалі може набирати обертів", – підкреслив Олександр Мусієнко.

Важливо! Росіяни вивели з Севастополя в тимчасово окупованому Криму 14 кораблів Чорноморського флоту та перебазували їх до Новоросійська, що у Краснодарському краї. Зокрема окупанти перекинули на нове місце фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів та кілька малих ракетних кораблів.

Як Україна завдає ударів по Чорноморському флоту Росії