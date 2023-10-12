Водночас в Альянсі вважають, що Чорноморський флот окупантів все ще здатен виконувати основні завдання воєнного часу. Зокрема, це стосується й ракетних обстрілів нашої держави.

До теми Чорноморський флот перебазовують в Новоросійськ: ЗСУ можуть допомогти, але є один нюанс

НАТО бачить результати атак по Чорноморському флоту

На полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі один із високопосадовців Альянсу наголосив, що Чорноморський флот зазнав низки серйозних атак у вересні 2023 року. Від ударів також постраждав і штаб ЧФ Росії у Севастополі.

Ці атаки були більш руйнівними й краще скоординованими, ніж інші до цього часу у цій війні. Фізичні збитки майже напевно серйозні, але локалізовані, що призвело до того, що Росія вивела більшу частину свого флоту з Криму,

– підкреслив він.

Однак високопосадовець НАТО зауважив, що флот окупантів майже напевно все ж буде здатним завдавати удари крилатими ракетами по Україні й патрулювати місцевість в акваторії Чорного моря. Проте російські судна більше не зможуть забезпечувати фактичну блокаду українських портів.

"Його (Чорноморського флоту – 24 Канал) здатність продовжувати ширше регіональне патрулювання, захищати свої об'єкти й проводити щотижневе технічне обслуговування погіршилася", – сказав посадовець Альянсу.

Наостанок він зауважив, що ситуація з Чорноморським флотом змусить країну-агресорку оперативно реагувати й вживати рішень з наслідків атаки. Водночас, за словами високопосадовця, такі удари демонструють, що українські військові можуть "підірвати символічну і стратегічну проєкцію сили Кремля" в тимчасово окупованому Севастополі.

Чорноморський флот Росії розосереджують по морю