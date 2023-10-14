Про це 24 Каналу розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, попри напружену ситуацію, українським військовим вдається утримувати свої позиції.

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Де зосереджений головний удар ворога

Триває 5 доба російських спроб обійти Авдіївку. Ситуація непроста, але найголовніше, що Силам оборони вдається утримувати лінію оборони, не допускаючи прориву. Це вдається завдяки титанічній роботі українських військових, які в перші дні штурмів мусили чимало разів вступати в бій.

"Росія кинула значні сили на прорив українських позицій на північ від Авдіївки, в районі Красногорівки. Саме там ворог намагався атакувати великим скупченням техніки, імовірно вважаючи цей напрям найбільше перспективним для себе", – зазначив Барабаш.

Російські пропагандисти розганяють наративи про те, що Сили оборони не очікували наступу агресора. Однак це ніщо інше, як брехня, адже ще за тиждень до початку штурмів розвідка фіксувала накопичення ворогом техніки та особового складу довкола міста.

"На позиціях дуже гаряче, адже там не вщухають бої ні вдень, ні вночі. Неспокійно було й у самій Авдіївці, яку протягом 4 ночей штурму ворог обстрілював з артилерії та авіації", – розповів чиновник.

Також Росія інтенсивно обстрілює прилеглі до Авдіївки села Очеретинської громади, хоча ніякого військового сенсу в обстрілі населених пунктів, що знаходяться за 20 км від лінії зіткнення, немає.

Скільки техніки змогли знищити Сили оборони

Протягом першого дня боїв ворог рушив на українські позиції, сумарно використовуючи близько 100 одиниць техніки та близько 2 тисяч військових. Таких спроб у Авдіївці не бачили за весь час війни.

"За приблизними оцінками, в перший день війни Силам оборони вдалося знищити близько 60 одиниць техніки. Після цього була одноденна пауза у використанні техніки, але 12 жовтня окупанти знову рушили колонами в напрямку українських позицій", – розповів очільник військової адміністрації.

Також за 4 дні боїв Силам оборони вдалося знищити 2 російські винищувачі, кожне з яких, за словами посадовця, є маленьким святом для захисників міста. Це пов’язано із тим, що хоча літаки й беруть активну участь у знищенні Авдіївки, але поцілити в них зазвичай дуже непросто.

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